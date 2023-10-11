​Лукаку обратился к Азару: «Ты вошёл в историю бельгийского футбола»

Бельгийский нападающий Эден Азар решил завершить карьеру в 32 года, что расстроило его коллег по сборной. Один из них, Ромелу Лукаку, решил проводить своего бывшего партнера по команде теплыми словами.

- Эден, мы слышали про то, что ты уходишь. Хочу поблагодарить тебя за долгие совместные годы в сборной, мы с тобой росли вместе, а с твоим братом я играл в молодежной сборной Бельгии. Ты подарил всем нам много прекрасных игровых моментов. Для меня ты вошел в историю бельгийского футбола. Играть с тобой было сплошным удовольствием, - цитирует слова Лукаку итальянское новостное агентство ITASportPress.