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Бельгия

​Двоюродный брат Холанна готов взорвать футбольную Европу

23 Сентября 2023 • 21:38 Комментировать (1)
Мехелен
1:2
АХ Лёвен
окончен

Если вы считаете, что одного Холанна Европе мало и хотите еще одного, то он уже есть - двоюродный брат Эрлинга минувшим летом перебрался в бельгийский чемпионат и выступает за «Ауд-Хеверле Левен», идущий на двенадцатом месте в высшей лиге бельгийского чемпионата.

Речь о Джонатане Бреуте Брунесе - ему тоже 23 года, и в прошлом сезоне он забил двадцать три гола в 46 матчах норвежского чемпионата. И он уже забил и в своем новом клубе, причем не кому-нибудь, а лидеру чемпионата «Генту». И случилось это лишь в четвертом матче за новый клуб.

Вскоре, вне всяких сомнений, мы будем слышать это имя все чаще и чаще.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрлинг Холанн АХ Лёвен Джонатан Бреут Брунес
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Сентября 2023 в 21:55
ай путалона с манюней секите фишку - скора бру(не)ски подаражають.. А-ха-ха-ха! )))
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