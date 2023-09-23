​Двоюродный брат Холанна готов взорвать футбольную Европу

Если вы считаете, что одного Холанна Европе мало и хотите еще одного, то он уже есть - двоюродный брат Эрлинга минувшим летом перебрался в бельгийский чемпионат и выступает за «Ауд-Хеверле Левен», идущий на двенадцатом месте в высшей лиге бельгийского чемпионата.

Речь о Джонатане Бреуте Брунесе - ему тоже 23 года, и в прошлом сезоне он забил двадцать три гола в 46 матчах норвежского чемпионата. И он уже забил и в своем новом клубе, причем не кому-нибудь, а лидеру чемпионата «Генту». И случилось это лишь в четвертом матче за новый клуб.

Вскоре, вне всяких сомнений, мы будем слышать это имя все чаще и чаще.