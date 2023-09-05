Датский голкипер Каспер Шмейхель стал футболистом бельгийского «Андерлехта».

По информации с официального сайта брюссельского коллектива, вратарь национальной команды Дании подписал контракт с новым клубом на один сезон в возможностью продления ещё на год.

«После разговора с руководством я очень воодушевлён проектом, который они реализуют. «Андерлехт» — это огромный клуб, и бывшие товарищи по моим командам всегда тепло отзывались об этом месте. Я хотел стать частью такого коллектива», — приводит слова чемпиона Англии пресс-служба «Андерлехта».

Напомним, что ранее Шмейхель выступал за «Ренн» и «Лестер», покинув оба клуба в качестве свободного агента.