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Бельгия

Каспер Шмейхель перешёл в «Андерлехт» официально

05 Сентября 2023 • 21:42 Комментировать
Генк
1:1
Андерлехт
окончен

Датский голкипер Каспер Шмейхель стал футболистом бельгийского «Андерлехта».

По информации с официального сайта брюссельского коллектива, вратарь национальной команды Дании подписал контракт с новым клубом на один сезон в возможностью продления ещё на год.

«После разговора с руководством я очень воодушевлён проектом, который они реализуют. «Андерлехт» — это огромный клуб, и бывшие товарищи по моим командам всегда тепло отзывались об этом месте. Я хотел стать частью такого коллектива», — приводит слова чемпиона Англии пресс-служба «Андерлехта».

Напомним, что ранее Шмейхель выступал за «Ренн» и «Лестер», покинув оба клуба в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Каспер Шмейхель
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