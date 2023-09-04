Шмейхель выбрал себе новый клуб

Опытный датский вратарь Каспер Шмейхель, который сейчас находится в статусе свободного агента, может трудоустроиться в чемпионате Бельгии. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

По данным источника, в подписании 36-летнего голкипера заинтересован брюссельский «Андерлехт». Стороны вступили в переговоры и договариваются об условиях сделки.

Напомним, что Шмейхель на днях покинул французскую «Ниццу». Каспер выступал в Лиге 1 с 2020 года. Датчанин принял участие в 46 поединках и пропустил 47 мячей. В 13 играх он сохранил ворота в неприкосновенности.