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Бельгия

Слимани продолжит карьеру в Бразилии официально

21 Августа 2023 • 14:55 Комментировать

Знаменитый алжирский форвард Ислам Слимани продолжит карьеру в бразильском клубе «Куритиба». Об этом сообщает пресс-служба его нового клуба.

Слимани 35 лет, ранее алжирец был известен как форвард национальной сборной своей страны, а также таких клубов как лиссабонский «Спортинг», «Лестер», «Лион», «Монако» и др.

Последним клубом алжирца до переезда в Бразилию был бельгийский «Андерлехт», который он покинул по прошествии минувшего сезона. В 10 матчах чемпионата Бельгии он оформил восемь забитых голов.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает возрастного форварда в 1,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира Куритиба Ислам Слимани трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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