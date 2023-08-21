Знаменитый алжирский форвард Ислам Слимани продолжит карьеру в бразильском клубе «Куритиба». Об этом сообщает пресс-служба его нового клуба.

Слимани 35 лет, ранее алжирец был известен как форвард национальной сборной своей страны, а также таких клубов как лиссабонский «Спортинг», «Лестер», «Лион», «Монако» и др.

Последним клубом алжирца до переезда в Бразилию был бельгийский «Андерлехт», который он покинул по прошествии минувшего сезона. В 10 матчах чемпионата Бельгии он оформил восемь забитых голов.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает возрастного форварда в 1,5 млн евро.