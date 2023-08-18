34-летний бельгийский полузащитник Насер Шадли снова будет играть на родине. Он продолжит карьеру в составе клуба «Вестерло», с которым подписал полноценный контракт.

О переходе футболиста в качестве свободного агента вещает клубная пресс-служба. Новичок подписал контракт до конца текущего сезона.

Три последних года карьеры Шадли принадлежал турецкому «Истанбул Башакшехиру», а прошлый сезон также провёл в «Вестерло», но в рамках годичной аренды. Вместе с клубом он финишировал на седьмом месте в турнирной таблице в рамках регулярного чемпионата.

Напомним, Шадли минувшей весной официально завершил карьеру в сборной Бельгии.