Блессин удачно дебютировал в новом клубе, побив «Андерлехт»

Бывший наставник «Дженоа» Александр Блессин начал работу в новом клубе, возглавив «Юнион Сент-Жиллуаз», выступающий в высшей лиге бельгийского футбола. И свою работу немецкий специалист начал с громкого успеха - победы над гегемоном Бельгии «Андерлехтом».

Это получилось благодаря двум мячам, сперва отличился Деннис Экерт, открывший счет на 30-й минуте, а затем, уже в добавленное арбитром время, забил и Камерон Пуэртас. Так что свой дебют в новом клубе экс-наставник «Дженоа» провел на ура.

Что до «Андерлехта», то в воскресенье клуб попробует реабилитироваться в игре с давним обидчиком московского «Спартака» - «Антверпеном».