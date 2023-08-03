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Бельгия

Блессин удачно дебютировал в новом клубе, побив «Андерлехт»

03 Августа 2023 • 23:25 Комментировать
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Андерлехт
окончен

Бывший наставник «Дженоа» Александр Блессин начал работу в новом клубе, возглавив «Юнион Сент-Жиллуаз», выступающий в высшей лиге бельгийского футбола. И свою работу немецкий специалист начал с громкого успеха - победы над гегемоном Бельгии «Андерлехтом».

Это получилось благодаря двум мячам, сперва отличился Деннис Экерт, открывший счет на 30-й минуте, а затем, уже в добавленное арбитром время, забил и Камерон Пуэртас. Так что свой дебют в новом клубе экс-наставник «Дженоа» провел на ура.

Что до «Андерлехта», то в воскресенье клуб попробует реабилитироваться в игре с давним обидчиком московского «Спартака» - «Антверпеном».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Блессин Унион Сент-Жиллуаз
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