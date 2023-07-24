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Бельгия

Яремчук «отгрузил» шесть голов команде «КФС Хейст» в товарищеском матче

24 Июля 2023 • 08:18 Комментировать

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского «Брюгге» Роман Яремчук ярко поучаствовал в победе своего коллектива над командой «КФС Хейст» (22:0).

Спортсмен появился на футбольном поле во втором тайме, когда счёт на табло был уже 9:0 в пользу представителя элитного дивизиона Бельгии. Именно за вторые 45 минут матча Яремчук и сумел шесть раз отпраздновать свои забитые мячи.

Уроженец Львова защищает цвета «Брюгге» с августа 2022 года, когда он перешёл в бельгийский коллектив из португальской «Бенфики». До этого он уже успел набраться опыта в бельгийском чемпионате – с 2017 по 2021 год футболист выступал за «Гент».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге kfc Роман Яремчук кфс КФС Хейст
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