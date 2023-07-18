Участник разгрома сборной России в отборе на ЧЕ-2020 перейдёт в «Генк»

30-летний голкипер Хендрик ван Кромбрюгге, с 2019 года выступающий за «Андерлехт», вероятнее всего, пополнит состав «Генка». Об этом информирует HLN.

По информации издания, в данный момент спортсмен проходит медосмотр перед тем, как окончательно отправится в новую для себя команду за сумму от 1,3 до 1,95 млн евро.

Ван Кромбрюгге впервые был вызван в состав основной команды национальной сборной Бельгии в июне 2019 года на матчи против Казахстана и Шотландии.

Восьмого ноября того же года стало известно, что вратарь включён в заявку сборной Бельгии на игры с командами России и Кипра.

Тем не менее, место в воротах в игре Россия – Бельгия 16 ноября 2019 года занял Тибо Куртуа, а сам матч завершился разгромной победой бельгийцев со счётом 4:1.