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Бельгия

Янссенс не покинет «Сент-Трюйден», несмотря на предложения из Польши

18 Июля 2023 • 05:09 Комментировать
Сент-Трейден
...
Стандард
30.07 20:15

По информации HBVL, центральный защитник Вольке Янссенс передумал уходить из «Сент-Трюйдена», несмотря на варианты продолжения карьеры в Польше и других странах.

Первоначально, по истечении контракта по окончании сезона 2022/23, Янссенс выражал желание продолжить свою карьеру за пределами Бельгии, однако неизвестные обстоятельства изменили его стремления.

Сообщается, что бельгиец обладает универсальностью игры как при оборонительных, так и при атакующих действиях, которая так необходима синт-трёйденской команде.

С момента перехода в клуб в 2016 году Янссенс трижды отличился в 107 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Трюйден трансферы футбола - лето 2023 Вольке Янссенс
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