Янссенс не покинет «Сент-Трюйден», несмотря на предложения из Польши

По информации HBVL, центральный защитник Вольке Янссенс передумал уходить из «Сент-Трюйдена», несмотря на варианты продолжения карьеры в Польше и других странах.

Первоначально, по истечении контракта по окончании сезона 2022/23, Янссенс выражал желание продолжить свою карьеру за пределами Бельгии, однако неизвестные обстоятельства изменили его стремления.

Сообщается, что бельгиец обладает универсальностью игры как при оборонительных, так и при атакующих действиях, которая так необходима синт-трёйденской команде.

С момента перехода в клуб в 2016 году Янссенс трижды отличился в 107 играх.