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Бельгия

Кандусс перешёл в «Гент» из «Униона Сент-Жиллуаз» официально

17 Июля 2023 • 09:08 Комментировать

Защитник национальной сборной Марокко Исмаэль Кандусс перешёл из «Униона Сент-Жиллуаз» в «Гент». Об этом «буйволы» сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Контракт с 25-летним франко-марокканским футболистом заключён до 2027 года, сумма трансфера составила три миллиона евро. К «Униону» в своё время спортсмен присоединился за сто тысяч евро из «Дюнкерка».

С момента присоединения к «Униону» Кандусс провёл 145 матчей за команду, которая за это время проделала путь от второго по значимости дивизиона бельгийского футбола до выступлений в высшей лиге.

«Генту» в свою очередь было очень важно укрепить оборонительные позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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