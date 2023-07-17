Защитник национальной сборной Марокко Исмаэль Кандусс перешёл из «Униона Сент-Жиллуаз» в «Гент». Об этом «буйволы» сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Контракт с 25-летним франко-марокканским футболистом заключён до 2027 года, сумма трансфера составила три миллиона евро. К «Униону» в своё время спортсмен присоединился за сто тысяч евро из «Дюнкерка».

С момента присоединения к «Униону» Кандусс провёл 145 матчей за команду, которая за это время проделала путь от второго по значимости дивизиона бельгийского футбола до выступлений в высшей лиге.

«Генту» в свою очередь было очень важно укрепить оборонительные позиции.