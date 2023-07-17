Бельгийский «Мехелен» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника национальной сборной Гвинеи Мори Конате.

Бывший игрок «Сент-Трейдена» подписал контракт до 2026 года с возможностью продления ещё на год. «Мехелен» следил за 29-летним игроком большую часть лета, клубу пришлось соревноваться с другими командами за право подписать его.

«Мори интересовались команды из стран с гораздо большим количеством денег, но он знал, как сильно мы хотели, чтобы он был здесь», - сказал спортивный директор Тим Мэттис, его слова приводятся на официальном сайте клуба.

23 июля «Мехелен» сыграет с «Антверпеном» за Суперкубок Бельгии.