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Бельгия

Конате пополнил состав «Мехелена» официально

17 Июля 2023 • 08:39 Комментировать
Брюгге
...
Мехелен
30.07 19:30

Бельгийский «Мехелен» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника национальной сборной Гвинеи Мори Конате.

Бывший игрок «Сент-Трейдена» подписал контракт до 2026 года с возможностью продления ещё на год. «Мехелен» следил за 29-летним игроком большую часть лета, клубу пришлось соревноваться с другими командами за право подписать его.

«Мори интересовались команды из стран с гораздо большим количеством денег, но он знал, как сильно мы хотели, чтобы он был здесь», - сказал спортивный директор Тим Мэттис, его слова приводятся на официальном сайте клуба.

23 июля «Мехелен» сыграет с «Антверпеном» за Суперкубок Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Мехелен Сборная Гвинеи трансферы футбола - лето 2023 Сент-Трейден Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Мори Конате
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