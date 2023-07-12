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Бельгия

Родной брат Алексиса Макаллистера перебрался в европейский чемпионат официально

12 Июля 2023 • 20:33 Комментировать

Кевин Макаллистер, родной брат летнего новичка «Ливерпуля» и чемпиона мира 2022 года Алексиса Макаллистера, продолжит карьеру в бельгийском клубе «Унион Сент-Жиллуаз». О пополнении сообщает пресс-служба новой команды аргентинца.

В отличие от своего брата, 25-летний Кевин является центральным защитником. Начал свой путь в футболе он в клубе «Аргентинос Хуниорс», за который выступал по сей день. В этом же клубе начал свою карьеру его более знаменитый младший брат.

Transfermarkt отмечает, что бельгийскому клубу пришлось заплатить экс-клубу Кевина Макаллистера компенсацию в 1,5 млн евро. Между сторонами подписан трёхлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
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