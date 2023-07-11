Канте объяснил, что хочет сделать с приобретённым бельгийским клубом

Недавно французский полузащитник Нголо Канте стал новым владельцем клуба «Виртон», опустившегося в минувшем сезоне в третий дивизион бельгийского футбола. В своем первом интервью в новом качестве Канте пояснил, что собирается сделать с «Виртоном». Наполеоновских планов он, конечно же, не строит - все вполне умеренно.

- Хочу закончить реструктуризацию клуба, набрать компетентный персонал, а также развивать молодежную футбольную школу «Виртона». Мы хотим стать главной футбольной силой в провинции Люксембург, - цитирует слова Канте официальная пресс-служба «Виртона».