Яя Туре устроился в Бельгии

Бывший футболист Яя Туре, не так давно заявивший о намерении стать тренером, нашел себе первое рабочее место. Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Барселоны» устроился в качестве помощника тренера в бельгийском «Стандарде». При этом главным тренером там стал на днях Карл Хофкенс, с которым в клубе связывают большие надежды, несмотря на неудачную работу в «Брюгге» в прошлом году.

Стоит заметить, что Яя Туре также выступал в прошлом в бельгийском чемпионате, в составе клуба «Беверен». Прошедший сезон команда из Льежа заняла четвертое место в высшей лиге бельгийского чемпионата.