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Бельгия

Яя Туре устроился в Бельгии

19 Июня 2023 • 03:55 Комментировать

Бывший футболист Яя Туре, не так давно заявивший о намерении стать тренером, нашел себе первое рабочее место. Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Барселоны» устроился в качестве помощника тренера в бельгийском «Стандарде». При этом главным тренером там стал на днях Карл Хофкенс, с которым в клубе связывают большие надежды, несмотря на неудачную работу в «Брюгге» в прошлом году.

Стоит заметить, что Яя Туре также выступал в прошлом в бельгийском чемпионате, в составе клуба «Беверен». Прошедший сезон команда из Льежа заняла четвертое место в высшей лиге бельгийского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Яя Туре Стандард
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