33-летний полузащитник Насер Шадли официально завершает карьеру в сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Бельгии.

Впервые Шадли вышел на поле за команду Бельгии 12 лет назад – в 2011 году, за это время ему удалось сыграть свыше 60 матчей и забить восемь голов.

Самым весомым достижением Шадли в составе бельгийской команды является, без сомнений, бронза на чемпионате мира в России в 2018 году.

На данный момент бельгиец выступает на родине в составе «Вестерло» в рамках годичной аренды. Права на игрока принадлежат турецкому клубу «Истанбул Башакшехир», в стамбульской команде игрок числится с 2020 года.

Ранее о завершении карьеры в бельгийской национальной команде объявил Аксель Витсель.