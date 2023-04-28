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Бельгия

«Брюгге» продлил контракт с 18-летним вингером Нусой

28 Апреля 2023 • 00:49 Комментировать
Брюгге
7:0
Эйпен
окончен

Бельгийский «Брюгге» продлил контракт с 18-летним вингером Антонио Нусой, теперь он действует до 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте «чёрно-синих».

Антонио Нуса забил три гола за «Брюгге» в 31 игре, что помогло команде выиграть титул в прошлом сезоне. Спортсмен также дебютировал в Лиге чемпионов в этом сезоне. Для молодого норвежского футболиста важен тот факт, что он забил «Порту» в победном для «Брюгге» матче с португальским клубом (4:0).

В связи с вероятным уходом из команды Тэйджона Бьюкенена и Ноа Ланга предстоящим летом, Нуса вполне может получить возможность проявить себя в сезоне 2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге контракт Тэйджон Бьюкенен Ноа Ланг Антонио Нуса
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