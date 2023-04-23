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Бельгия

«Зульте-Варегем» впервые в своей истории вылетел из высшей лиги бельгийского чемпионата

23 Апреля 2023 • 22:42 Комментировать
Зульте-Варегем
2:3
Серкль Брюгге
окончен

В бельгийском чемпионате закончился регулярный сезон и определились клубы, которые покидают высшую лигу (в том, что касается медалей, то там еще предстоит дополнительный небольшой турнир).

Это «Остенде», «Зульте-Варегем» и «Серен Юнайтед», занявшие три последних места в чемпионате. Для «Зульте-Варегема» это первый вылет из высшей лиги - созданный в 2001 году клуб провел в высшей лиге бельгийского чемпионата восемнадцать сезонов кряду.

За это время клуб однажды занял второе место в чемпионате в 2013 году, дважды брал Кубок Бельгии (2006 и 2017), но теперь этот славный коллектив вылетел во вторую лигу бельгийского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зульте-Варегем
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