«Зульте-Варегем» впервые в своей истории вылетел из высшей лиги бельгийского чемпионата

В бельгийском чемпионате закончился регулярный сезон и определились клубы, которые покидают высшую лигу (в том, что касается медалей, то там еще предстоит дополнительный небольшой турнир).

Это «Остенде», «Зульте-Варегем» и «Серен Юнайтед», занявшие три последних места в чемпионате. Для «Зульте-Варегема» это первый вылет из высшей лиги - созданный в 2001 году клуб провел в высшей лиге бельгийского чемпионата восемнадцать сезонов кряду.

За это время клуб однажды занял второе место в чемпионате в 2013 году, дважды брал Кубок Бельгии (2006 и 2017), но теперь этот славный коллектив вылетел во вторую лигу бельгийского чемпионата.