Клуб Джона Текстора «РВД Моленбек» близок к выходу в Лигу Жюпиле

Клуб американского предпринимателя Джона Текстора «РВД Моленбек» в данный момент лидирует в турнирной таблице в борьбе за право на повышение в классе – команда с 59 очками отрывается от второго места на один балл, от третьего – на 11.

Джон Текстор известен также, как владелец английского «Кристал Пэласа», французского «Лиона» и бразильского «Ботафого». Все три клуба выступают в элитных дивизионах своих стран.

Ключевой поединок коллектив из коммуны Моленбек-Сен-Жан проведёт в ближайшее воскресенье, 16 апреля – его соперником станет идущий вторым «Васланд-Беверен». Начало игры в 17:00.