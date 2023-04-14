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Бельгия

Клуб Джона Текстора «РВД Моленбек» близок к выходу в Лигу Жюпиле

14 Апреля 2023 • 13:04 Комментировать

Клуб американского предпринимателя Джона Текстора «РВД Моленбек» в данный момент лидирует в турнирной таблице в борьбе за право на повышение в классе – команда с 59 очками отрывается от второго места на один балл, от третьего – на 11.

Джон Текстор известен также, как владелец английского «Кристал Пэласа», французского «Лиона» и бразильского «Ботафого». Все три клуба выступают в элитных дивизионах своих стран.

Ключевой поединок коллектив из коммуны Моленбек-Сен-Жан проведёт в ближайшее воскресенье, 16 апреля – его соперником станет идущий вторым «Васланд-Беверен». Начало игры в 17:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Васланд-Беверен чемпионат Бельгии Джон Текстор РВД Моленбек
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