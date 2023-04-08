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Бельгия

Маецки: «Готов вывести «Серкль» в восьмёрку лучших»

08 Апреля 2023 • 00:11 Комментировать
Антверпен
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Серкль Брюгге
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09.04 17:00

Голкипер «Монако», на правах аренды выступающий за «Серкль Брюгге», Радослав Маецки поделился своими мыслями по поводу завершающей стадии сезона.

«Тот удар в Эйпене [матч завершился ничьей 2:2] был довольно болезненным, но в целом восстановление прошло гладко. Я готов вывести «Серкль» в восьмёрку лучших за три оставшихся матча. Эта команда заслуживает этого, и она готова к этому», - приводит слова Маецки Het Nieuwsblad.

В данный момент «Серкль Брюгге» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своём активе 44 очка. От восьмого места, дающего надежду на еврокубки, команда отстаёт на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Серкль Брюгге чемпионат Бельгии Радослав Маецки
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