Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле в своих социальных сетях объявил о завершении игровой карьеры в национальной сборной Бельгии. Бельгиец дебютировал в команде родной страны 12 лет назад – в 2011 году. За эти годы у него накопилось 35 матчей в составе «красных дьяволов».

Тем не менее, заканчивать с футболом на клубном уровне Миньоле не планирует. С 2019 года он играет на родине – в «Брюгге». Футбольным болельщикам 35-летний голкипер больше известен по выступлениям за два английских клуба – это «Сандерленд» и «Ливерпуль».

Напомним, что прошедшей зимой бельгийскую сборную возглавил хорошо знакомый российскому болельщику специалист Доменико Тедеско. Основным голкипером сборной Бельгии уже многие годы является Тибо Куртуа.