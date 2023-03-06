Алдервейрельд завершил карьеру в сборной Бельгии

Защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрельд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

«Спасибо вам всем», — написал 34-летний футболист в своих социальных сетях, выложив видео с лучшими моментами в сборной.

За бельгийскую команду Алдервейрельд провёл в общей сложности 127 матчей и забил пять голов. Цвета сборной футболист защищал с 2009 года.

В текущем сезоне на счету опытного защитника два гола и две результативные передачи в 36 встречах за «Антверпен». Также Алдервейрельд известен по своим выступлениям за «Тоттенхэм», «Аякс» и мадридский «Атлетико», в составе которого он успел выиграть чемпионат Испании.