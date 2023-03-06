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Бельгия

Алдервейрельд завершил карьеру в сборной Бельгии

06 Марта 2023 • 13:57 Комментировать
Серен Юнайтед
...
Антверпен
11.03 22:45

Защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрельд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

«Спасибо вам всем», — написал 34-летний футболист в своих социальных сетях, выложив видео с лучшими моментами в сборной.

За бельгийскую команду Алдервейрельд провёл в общей сложности 127 матчей и забил пять голов. Цвета сборной футболист защищал с 2009 года.

В текущем сезоне на счету опытного защитника два гола и две результативные передачи в 36 встречах за «Антверпен». Также Алдервейрельд известен по своим выступлениям за «Тоттенхэм», «Аякс» и мадридский «Атлетико», в составе которого он успел выиграть чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Антверпен Тоби Алдервейрельд
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СЕРЕН ЮНАЙТЕД АНТВЕРПЕН
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