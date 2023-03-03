Кана вернулся к тренировкам «Андерлехта»

«Андерлехт» усилился после возвращения Марко Кана к тренировкам, сообщает DH.

По информации источника, 20-летний игрок вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил в начале нынешнего года. Защитник провёл 11 матчей во всех соревнованиях за «пурпурно-белых» в текущем сезоне.

Дополнительно сообщается, что Кана может играть как в качестве центрального защитника, так и в качестве центрального полузащитника, что может пригодиться главному тренеру команды Брайну Римеру, учитывая ситуацию с травмами.

Кана играл за сборную Бельгии на каждом молодёжном уровне и считается перспективным воспитанником «Андерлехта».