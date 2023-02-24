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Бельгия

Защитник «Брюгге» интересен клубам из Англии, Испании и Германии

24 Февраля 2023 • 11:18 Комментировать
Брюгге
...
Гент
1 2.10 X 3.50 2 3.40
26.02 15:30

Левый защитник бельгийского «Брюгге» Бьорн Мейер следующим летом может уйти на повышение. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, на футболиста есть большой спрос в европейских топ-чемпионатах.

Если верить источнику, Мейера в данный момент мониторят клубы из Английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги. 19-летний Бьорн по национальности является нидерландцем. Игрок проводит свой первый сезон в Бельгии за «Брюгге».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии Мейер отметился голом и четырьмя результативными передачами. В Лиге чемпионов на счету нидерландца одна голевая передача в 7 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Бьорн Мейер
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БРЮГГЕ ГЕНТ
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