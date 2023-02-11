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Бельгия

Россиянин Филин впервые сыграл за бельгийский «Эйпен», его клуб одержал волевую победу

11 Февраля 2023 • 01:15 Комментировать
Антверпен
...
Эйпен
18.02 18:00

Российский защитник Александр Филин, известный любителям российского футбола по выступлениям за «Химки», «Тамбов» и «Нижний Новгород», дебютировал за свой новый клуб – бельгийский «Эйпен». К сожалению, российского игрока заменили уже после первых 45 минут матча, однако его команде удалось одержать волевую победу над «Мехеленом» со счётом 2:1 и сохранить 14 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Теперь у команды 25 набранных очков, отрыв от зоны вылета – пять очков.

Напомним, что 26-летний россиянин стал игроком «Эйпена» под занавес января, стоимость защитника, по версии портала Transfermarkt – 800 тыс. евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Мехелен Эйпен Александр Филин
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АНТВЕРПЕН ЭЙПЕН
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