Россиянин Филин впервые сыграл за бельгийский «Эйпен», его клуб одержал волевую победу

Российский защитник Александр Филин, известный любителям российского футбола по выступлениям за «Химки», «Тамбов» и «Нижний Новгород», дебютировал за свой новый клуб – бельгийский «Эйпен». К сожалению, российского игрока заменили уже после первых 45 минут матча, однако его команде удалось одержать волевую победу над «Мехеленом» со счётом 2:1 и сохранить 14 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Теперь у команды 25 набранных очков, отрыв от зоны вылета – пять очков.

Напомним, что 26-летний россиянин стал игроком «Эйпена» под занавес января, стоимость защитника, по версии портала Transfermarkt – 800 тыс. евро.