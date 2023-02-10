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Бельгия

Россиянин Филин дебютирует в чемпионате Бельгии

10 Февраля 2023 • 22:17 Комментировать
Эйпен
0:0
Мехелен
1 2.60 X 3.50 2 2.60
1-й тайм

Бывший российский защитник «Химок» Александр Филин готовится дебютировать за свой новый бельгийский клуб – «Эйпен». Россиянин оказался в стартовом составе на домашний матч против «Мехелена» в рамках чемпионата Бельгии.

Напомним, что 26-летний игрок обороны подписал соглашение с «Эйпеном» до середины 2025 года. В текущем сезоне защитник вышел на поле за «Химки» в 14 матчах во всех турнирах, оценочная стоимость игрока – порядка 800 тыс. евро.

Ранее российский тренер Сергей Юран рассказывал, что защитник советовался с ним перед переездом в Бельгию.

«Эйпен» движется на 14-м месте в турнирной таблице бельгийского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Эйпен Александр Филин
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ЭЙПЕН МЕХЕЛЕН
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