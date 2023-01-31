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Бельгия

Ганский полузащитник недавнего соперника «Спартака» и «Урала» перебрался в Бельгию официально

31 Января 2023 • 08:54 Комментировать

Ганский полузащитник Эммануэль Току перешёл из пловдивского «Ботева» в бельгийский «АХ Лёвен». Об этом сообщается на официальном сайте клуба Лиги Жюпиле.

В заявлении говорится, что контракт с игроком, который может играть как на позиции атакующего, так и на позиции более глубокого центрального полузащитника, подписан до 2026 года. Полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах за болгарскую команду, сумев однажды забить гол в ворота соперника и отдать две результативные передачи.

«Ботев» в недавних товарищеских встречах обыграл екатеринбургский «Урал» (2:1) и уступил московскому «Спартаку» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
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