Ганский полузащитник Эммануэль Току перешёл из пловдивского «Ботева» в бельгийский «АХ Лёвен». Об этом сообщается на официальном сайте клуба Лиги Жюпиле.

В заявлении говорится, что контракт с игроком, который может играть как на позиции атакующего, так и на позиции более глубокого центрального полузащитника, подписан до 2026 года. Полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах за болгарскую команду, сумев однажды забить гол в ворота соперника и отдать две результативные передачи.

«Ботев» в недавних товарищеских встречах обыграл екатеринбургский «Урал» (2:1) и уступил московскому «Спартаку» (0:1).