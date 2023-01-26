Талантливый японский вингер близок к переходу в европейский чемпионат

Талантливый японский вингер Юсуке Мацуо близок к тому, чтобы пополнить состав бельгийского «Вестерло». Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

В данный момент 25-летний спортсмен выступает за японский клуб «Урава Ред Даймондс», в котором за 40 матчей сумел забить 11 голов и отдать семь результативных передач.

До прихода в «Ураву» в январе 2022 года Мацуо играл за «Йокогаму», где провел 75 поединков, забив 16 голов и отдав восемь передач.

В настоящий момент «Вестерло» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своём активе 31 балл и обгоняя «Сент-Трюйден» по дополнительным показателям.