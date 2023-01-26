Фишер хочет перейти в АИК в течение следующей недели

28-летний нападающий Виктор Фишер хочет перейти в шведский АИК из бельгийского «Антверпена» в течение следующей недели. Об этом сообщает HLN.

С момента перехода в «Антверпен» из «Копенгагена» летом 2021 года Фишер провёл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Сообщается, что желание присоединиться к другому клубу у футболиста возникло в связи с тем, что он практически не появлялся на поле с тех пор, как получил травму.

«Антверпен» в данный момент входит в тройку лучших команд Бельгии, имея в своём активе 45 очков и отставая от лидера турнира «Генка» на десять баллов.