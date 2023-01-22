«Брюгге» повторил собственный антирекорд 30-летней давности

Бельгийский «Брюгге» так и не стал на верный путь после смены тренера, имевшей место в последние дни 2022 года. Команду возглавил английский специалист Скотт Паркер, однако прошли уже три недели, а «Брюгге» все не может выиграть. В результате безвыигрышная серия действующего чемпиона страны, который, напомним, пробился в плей-офф Лиги чемпионов, достигла шести матчей.

В чемпионате Бельгии подобного с действующим чемпионом страны не происходило с 1992 года - но и тогда это также был «Брюгге», а еще любопытнее то, что и тогда клуб участвовал в Лиге чемпионов и вышел в число восьми лучших клубов Европы, тогда бельгийцы выступали в одной группе с московским ЦСКА, а групп в Лиге чемпионов было лишь две...