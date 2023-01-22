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Бельгия

«Брюгге» повторил собственный антирекорд 30-летней давности

22 Января 2023 • 16:42 Комментировать
Брюгге
...
Шарлеруа
1 1.43 X 4.70 2 7.20
Через 2 ч. 14 мин.

Бельгийский «Брюгге» так и не стал на верный путь после смены тренера, имевшей место в последние дни 2022 года. Команду возглавил английский специалист Скотт Паркер, однако прошли уже три недели, а «Брюгге» все не может выиграть. В результате безвыигрышная серия действующего чемпиона страны, который, напомним, пробился в плей-офф Лиги чемпионов, достигла шести матчей.

В чемпионате Бельгии подобного с действующим чемпионом страны не происходило с 1992 года - но и тогда это также был «Брюгге», а еще любопытнее то, что и тогда клуб участвовал в Лиге чемпионов и вышел в число восьми лучших клубов Европы, тогда бельгийцы выступали в одной группе с московским ЦСКА, а групп в Лиге чемпионов было лишь две...

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Сборная Бельгии
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БРЮГГЕ ШАРЛЕРУА
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