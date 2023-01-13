«Генк» заинтересован в подписании 20-летнего полузащитника молодёжной сборной Бельгии

«Генк» заинтересован в подписании 20-летнего полузащитника «Андерлехта» и молодёжной сборной Бельгии Ануара Аита Эль-Хаджи. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

По информации источника, «пурпурно-белые» хотели бы позволить Эль-Хаджи отправиться в другой клуб лишь по договору аренды, однако лидеры чемпионата Бельгии предпочли бы купить игрока сразу. HNB заявляет, что клуб готов предложить 20-летнему игроку контракт на четыре с половиной года.

Разница в турнирной таблице элитного дивизиона бельгийского футбола между «Генком» (первое место) и «Андерлехтом» (11 позиция) составляет 26 очков.