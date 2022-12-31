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Бельгия

«Брюгге» назначил нового тренера - им стал бывший наставник «Борнмута»

31 Декабря 2022 • 23:20 Комментировать
Генк
...
Брюгге
08.01 15:30

Бельгийский «Брюгге» недолго оставался без главного тренера - всего лишь два дня назад клуб расстался с Карлом Хуфкенсом, а сегодня, в преддверии Нового года, объявил имя нового наставника.

Им стал Скотт Паркер - 42-летний специалист, который в прошлом работал в качестве тренера «Фулхэма» и «Борнмута», причем с «вишнями» он расстался в прошлом сезоне. На счету Паркера есть и выступления в качестве защитника в английской сборной с 2003 по 2012 год.

Ему предстоит принять участие в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» - бельгийский клуб пробился туда после очень успешной кампании в групповом раунде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Скотт Паркер
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ГЕНК БРЮГГЕ
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