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Бельгия

«Брюгге» всё-таки уволил Хуфкенса

29 Декабря 2022 • 00:17 Комментировать
Брюгге
1:1
АХ Лёвен
окончен

Несколько дней тому назад мы сообщали, что  бельгийский «Брюгге» не собирается расставаться с Карлом Хуфкенсом, но сегодня стало известно, что специалиста все-таки «вежливо попросили вон».

Удивительные выступления «Брюгге» в Лиге чемпионов не спасли ситуацию - неудачи на внутреннем фронте перевесили успехи на европейской арене. Клуб уже вылетел из кубка страны, а в чемпионате уступает лидеру целых двенадцать очков.

И теперь 44-летний Хуфкенс, который до своего назначения долго работал помощником главного тренера, будет искать себе новую работу. А «Брюгге» - нового тренера. 

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Карл Хуфкенс
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