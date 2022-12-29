«Брюгге» всё-таки уволил Хуфкенса

Несколько дней тому назад мы сообщали, что бельгийский «Брюгге» не собирается расставаться с Карлом Хуфкенсом, но сегодня стало известно, что специалиста все-таки «вежливо попросили вон».

Удивительные выступления «Брюгге» в Лиге чемпионов не спасли ситуацию - неудачи на внутреннем фронте перевесили успехи на европейской арене. Клуб уже вылетел из кубка страны, а в чемпионате уступает лидеру целых двенадцать очков.

И теперь 44-летний Хуфкенс, который до своего назначения долго работал помощником главного тренера, будет искать себе новую работу. А «Брюгге» - нового тренера.