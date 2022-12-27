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Бельгия

Арендованный у «Монако» Маецки уже совершил три сейва с пенальти за «Серкль Брюгге»

27 Декабря 2022 • 02:09 Комментировать
Мехелен
1:1
Серкль Брюгге
окончен

Польский голкипер Радослав Маецки, которого бельгийский «Серкль Брюгге» арендовал у «Монако», уже трижды спас ворота своей команды, потащив удары с одиннадцатиметровой отметки.

Один из таких сейвов можно было наблюдать во время очередного матча чемпионата Бельгии, в котором команда Маецки отправилась на выезд в Мехелен.

Несмотря на то, что команда гостей осталась в меньшинстве с 52-й минуты матча, хозяевам удалось лишь отыграть гол, забитый «Серклем Брюгге» в самом дебюте встречи, но не выйти вперёд.

Как итог – сейв Маецки принёс его команде столь важный балл в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Серкль Брюгге Мехелен Радослав Маецки
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