Арендованный у «Монако» Маецки уже совершил три сейва с пенальти за «Серкль Брюгге»

Польский голкипер Радослав Маецки, которого бельгийский «Серкль Брюгге» арендовал у «Монако», уже трижды спас ворота своей команды, потащив удары с одиннадцатиметровой отметки.

Один из таких сейвов можно было наблюдать во время очередного матча чемпионата Бельгии, в котором команда Маецки отправилась на выезд в Мехелен.

Несмотря на то, что команда гостей осталась в меньшинстве с 52-й минуты матча, хозяевам удалось лишь отыграть гол, забитый «Серклем Брюгге» в самом дебюте встречи, но не выйти вперёд.

Как итог – сейв Маецки принёс его команде столь важный балл в турнирной таблице.