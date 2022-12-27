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Бельгия

Риган Чарльз-Кук отличился за «Эйпен»

27 Декабря 2022 • 01:53 Комментировать
Серен Юнайтед
0:1
Эйпен
окончен

«Эйпен» обыграл «Серен Юнайтед» (1:0) и вышел на 13 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Победный мяч забил английский нападающий Риган Чарльз-Кук, который также выступает и за сборную Гренады.

Единственный гол во время данного противостояния был забит за две минуты до окончания основного времени поединка.

Чарльз-Кук выступает за «Эйпен» с лета нынешнего года – 8 июня он подписал с клубом контракт на три сезона.

«Серен Юнайтед» после поражения продолжает замыкать таблицу бельгийской лиги, имея в своём активе лишь 11 очков за 18 игр и отставая от «Эйпена» теперь уже на целых восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Бельгии Эйпен Серен Юнайтед Риган Чарльз-Кук
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