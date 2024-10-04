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​Игрок мексиканского «Чиваса» взорвал петарду во время пресс-конференции

04 Октября 2024 • 21:47 Комментировать

Странный, если не сказать идиотский поступок совершил во время пресс-конференции игрок мексиканского «Чивас Гвадалахара» Роберто Альварадо. Он взорвал петарду прямо в тот момент, когда его одноклубники общались с журналистами и делились с теми впечатлениями по поводу прошедшего матча.

Учитывая традиционно непростую криминогенную обстановку в Мексике, не стоит и говорить, как это перепугало операторов и журналистов. Сам игрок ничего вразумительного в оправдание своего поступка сказать не смог. Скорее всего, он отделается ха это мелкое хулиганство денежным штрафом.


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Евро-Футбол.Ру,
Чивас Гвадалахара Роберто Альварадо
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