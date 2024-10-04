​Игрок мексиканского «Чиваса» взорвал петарду во время пресс-конференции

Странный, если не сказать идиотский поступок совершил во время пресс-конференции игрок мексиканского «Чивас Гвадалахара» Роберто Альварадо. Он взорвал петарду прямо в тот момент, когда его одноклубники общались с журналистами и делились с теми впечатлениями по поводу прошедшего матча.

Учитывая традиционно непростую криминогенную обстановку в Мексике, не стоит и говорить, как это перепугало операторов и журналистов. Сам игрок ничего вразумительного в оправдание своего поступка сказать не смог. Скорее всего, он отделается ха это мелкое хулиганство денежным штрафом.