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Кубок Америки (Copa America)

Чилийский арбитр: «Не показал жёлтую Месси, чтобы он не отказал мне в футболке»

21 Сентября 2024 • 19:07 Комментировать

Бывший чилийский арбитр Карлос Чандия вспомнил, как в 2007 году ему выпало судить матч с участием молодого, но уже блиставшего Лионеля Месси, это было в ходе Кубка Америки 2007 года. В матче против сборной Мексики в полуфинале турнира аргентинцы выиграли со счётом 3:0, но в одном из эпизодов арбитр пожалел схватившего мяч руками Лионеля Месси, не показав ему жёлтую карточку - она могла помешать Лионелю сыграть в финале против бразильцев. В благодарность за это Лионель после игры подарил арбитру свою футболку.

«Смотри, парень, ты сыграл на жёлтую, но я тебя прощаю. Тебе придётся расплатиться за это футболкой. Он хотел отдать мне футболку прямо на поле, но я сказал ему «не тут, парень», - рассказал Чандия на Caracol Radio.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карлос Чандия
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