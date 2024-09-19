Футболка за отстутствие карточки: Судья вспомнил о сделке с Месси на поле

Арбитр Карлос Чандия вспомнил, как судил полуфинал Кубка Америки 2007 года между сборными Мексики и Аргентины. В концовке встречи Лионель Месси мог получить жёлтую карточку, которая оставила бы его дисквалифицированным на финал.

«Месси ни с того ни с сего сыграл рукой в центре поля. Оставалось две с половиной минуты, счёт был 3:0, и у Мексики не было ни одного момента. Я сказал Месси: «Это жёлтая карточка, но она будет стоить тебе футболки». И я не стал показывать ему карточку. Если бы он получил её, то пропустил бы финал Кубка Америки», - сказа Чандия ESPN FShow.

В финале Кубка Америки – 2007 сборная Аргентины проиграла Бразилии со счётом 0:3.