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Кубок Америки (Copa America)

Футболка за отстутствие карточки: Судья вспомнил о сделке с Месси на поле

19 Сентября 2024 • 17:10 Комментировать (1)

Арбитр Карлос Чандия вспомнил, как судил полуфинал Кубка Америки 2007 года между сборными Мексики и Аргентины. В концовке встречи Лионель Месси мог получить жёлтую карточку, которая оставила бы его дисквалифицированным на финал.

«Месси ни с того ни с сего сыграл рукой в центре поля. Оставалось две с половиной минуты, счёт был 3:0, и у Мексики не было ни одного момента. Я сказал Месси: «Это жёлтая карточка, но она будет стоить тебе футболки». И я не стал показывать ему карточку. Если бы он получил её, то пропустил бы финал Кубка Америки», - сказа Чандия ESPN FShow.

В финале Кубка Америки – 2007 сборная Аргентины проиграла Бразилии со счётом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Мексики Кубок Америки Карлос Чандия ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Витаминович Алексей
19 Сентября 2024 в 18:41
Судья продажная...)
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