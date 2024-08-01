Названы лучшие игроки Кубка Америки - Месси в списке

КОНМЕБОЛ опубликовала символическую сборную Кубка Америки – 2024, недавно завершившегося в США. Полный список игроков доступен в социальных сетях организации.

Голкипер: Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапье (Эквадор).

Полузащитники: Родриго де Пауль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия).

Форварды: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (оба - Аргентина), Рафинья (Бразилия).

Победителем престижного турнира стала сборная Аргентины. В финале подопечные Лионеля Скалони одолели Колумбию со счетом 1:0.