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Кубок Америки (Copa America)

Названы лучшие игроки Кубка Америки - Месси в списке

01 Августа 2024 • 07:56 Комментировать

КОНМЕБОЛ опубликовала символическую сборную Кубка Америки – 2024, недавно завершившегося в США. Полный список игроков доступен в социальных сетях организации.

Голкипер: Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапье (Эквадор).

Полузащитники: Родриго де Пауль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия).

Форварды: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (оба - Аргентина), Рафинья (Бразилия).

Победителем престижного турнира стала сборная Аргентины. В финале подопечные Лионеля Скалони одолели Колумбию со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес ещё теги
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