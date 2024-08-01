Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Америки (Copa America)

​Стив Брюс может стать новым наставником сборной Ямайки

01 Августа 2024 • 02:08 Комментировать

Известный британский специалист Стив Брюс вскоре может стать новым наставником сборной Ямайки, сейчас 63-летний специалист ведёт соответствующие переговоры с футбольной федерацией этой бывшей английской колонии.

Должность наставника сборной Ямайки пустует с тех пор, как в отставку поджал исландский специалист Хеймир Халльгримсон - он решил стать новым тренером сборной Ирландии. Исландцу удалось значительно поднять реноме ямайканского футбола - под его руководством сборная поднялась с 64-го места в рейтинге ФИФА на 53-е. Но провалилась на прошедшем Кубке Америки, проиграв все три матча в группе.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Стив Брюс Сборная Ямайки
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб Раскрыто имя инициатора трансфера Соболева в «Зенит» Гвардиола рассказал, что думает о новом тренере «Барселоны»
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Августа
02:08 · Кубок Америки
​Стив Брюс может стать новым наставником сборной Ямайки
24 Июля
11:53 · Кубок Америки
Джон Кордоба: «Аргентине просто повезло»
22 Июля
12:44 · Англия. Премьер-лига
​Гарначо посетил место съёмок любимого сериала 1
10:20 · Кубок Америки
Месси с одним голом попал в сборную лучших игроков Кубка Америки 1
20 Июля
10:26 · Кубок Америки
Асприлья высказался о Месси
19 Июля
17:29 · Кубок Америки
Паредес — о победе в Кубке Америки: «Мы хотели, чтобы Месси был счастлив»
13:42 · Кубок Америки
Экс-игрок «Челси» – о скандальной песне: «Аргентина – страна-убежище для бывших нацистов»
11:44 · Кубок Америки
Де Пауль заявил, что Месси был против оскорбительной песни о сборной Франции
18 Июля
23:04 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
18:35 · Кубок Америки
Сборная Мексики осталась без главного тренера
17 Июля
08:08 · Кубок Америки
Энцо Фернандес извинился за оскорбление сборной Франции
16 Июля
09:13 · Кубок Америки
Месси стал лучшим на Кубке Америки по одному показателю
09:00 · Кубок Америки
Тренер Аргентины: «Месси не хотел уходить даже с травмой»
08:18 · Кубок Америки
Лаутаро Мартинес повторил достижение легендарного Батистуты
08:00 · Кубок Америки
Тренер Аргентины высказался о Дибале
07:55 · Кубок Америки
Названы 11 лучших игроков Кубка Америки - Месси в списке
01:36 · Кубок Америки
Месси высказался о своём состоянии после травмы в финале 2
15 Июля
22:19 · Кубок Америки
Хамес Родригес — о поражении в финале: «Ужасно больно»
21:46 · Кубок Америки
Месси выложил новое фото с трофеем после победы в Кубке Америки
17:41 · Кубок Америки
Гладилин: «Влияние Месси на сборную Аргентины сегодня огромно»
17:28 · Кубок Америки
Булыкин: Не удивлюсь, если Месси снова выиграет «Золотой мяч» 1
17:20 · Кубок Америки
Титов: Удивило, что Бразилия не попала в финал Кубка Америки
16:31 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль или Месси: назван игрок с лучшими шансами на «Золотой мяч» 7
12:39 · Кубок Америки
Скалони высказался об уходе ди Марии
12:37 · Кубок Америки
Скалони заявил о готовности тренировать сборную Аргентины ещё 15 лет
Все новости
Рекомендуем