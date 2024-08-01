​Стив Брюс может стать новым наставником сборной Ямайки

Известный британский специалист Стив Брюс вскоре может стать новым наставником сборной Ямайки, сейчас 63-летний специалист ведёт соответствующие переговоры с футбольной федерацией этой бывшей английской колонии.

Должность наставника сборной Ямайки пустует с тех пор, как в отставку поджал исландский специалист Хеймир Халльгримсон - он решил стать новым тренером сборной Ирландии. Исландцу удалось значительно поднять реноме ямайканского футбола - под его руководством сборная поднялась с 64-го места в рейтинге ФИФА на 53-е. Но провалилась на прошедшем Кубке Америки, проиграв все три матча в группе.