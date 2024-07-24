Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Америки (Copa America)

Джон Кордоба: «Аргентине просто повезло»

24 Июля 2024 • 11:53 Комментировать

Нападающий российского «Краснодара» и колумбийской сборной Джон Кордоба до сих пор не «переварил» поражение своей команды от сборной Аргентины в финале Кубка Америки. Кордоба заявил, что сопернику в той игре просто повезло. Напомним, что всё решил гол Лаутаро Мартинеса в дополнительное время.

- Колумбия сыграла лучше, чем сборная Аргентины. Но им повезло, а нам нет. Они надеялись на серию пенальти, а в итоге им повезло, - цитирует слова игрока ESPN Colombia.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки во второй раз подряд. Сборная Колумбии за всю свою историю побеждала лишь один раз - это было в 2001 году.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Колумбии Джон Кордоба ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Холанн: «Я больше не талант» Де Брёйне согласовал контракт с новым клубом Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ «Манчестер Сити» зашёл замену де Брёйне в сборной Англии, цена вопроса - 80 млн евро В «Барселоне» изменили решение по Фати
Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Июля
11:53 · Кубок Америки
Джон Кордоба: «Аргентине просто повезло»
22 Июля
12:44 · Англия. Премьер-лига
​Гарначо посетил место съёмок любимого сериала 1
10:20 · Кубок Америки
Месси с одним голом попал в сборную лучших игроков Кубка Америки 1
20 Июля
10:26 · Кубок Америки
Асприлья высказался о Месси
19 Июля
17:29 · Кубок Америки
Паредес — о победе в Кубке Америки: «Мы хотели, чтобы Месси был счастлив»
13:42 · Кубок Америки
Экс-игрок «Челси» – о скандальной песне: «Аргентина – страна-убежище для бывших нацистов»
11:44 · Кубок Америки
Де Пауль заявил, что Месси был против оскорбительной песни о сборной Франции
18 Июля
23:04 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
18:35 · Кубок Америки
Сборная Мексики осталась без главного тренера
17 Июля
08:08 · Кубок Америки
Энцо Фернандес извинился за оскорбление сборной Франции
16 Июля
09:13 · Кубок Америки
Месси стал лучшим на Кубке Америки по одному показателю
09:00 · Кубок Америки
Тренер Аргентины: «Месси не хотел уходить даже с травмой»
08:18 · Кубок Америки
Лаутаро Мартинес повторил достижение легендарного Батистуты
08:00 · Кубок Америки
Тренер Аргентины высказался о Дибале
07:55 · Кубок Америки
Названы 11 лучших игроков Кубка Америки - Месси в списке
01:36 · Кубок Америки
Месси высказался о своём состоянии после травмы в финале 2
15 Июля
22:19 · Кубок Америки
Хамес Родригес — о поражении в финале: «Ужасно больно»
21:46 · Кубок Америки
Месси выложил новое фото с трофеем после победы в Кубке Америки
17:41 · Кубок Америки
Гладилин: «Влияние Месси на сборную Аргентины сегодня огромно»
17:28 · Кубок Америки
Булыкин: Не удивлюсь, если Месси снова выиграет «Золотой мяч» 1
17:20 · Кубок Америки
Титов: Удивило, что Бразилия не попала в финал Кубка Америки
16:31 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль или Месси: назван игрок с лучшими шансами на «Золотой мяч» 7
12:39 · Кубок Америки
Скалони высказался об уходе ди Марии
12:37 · Кубок Америки
Скалони заявил о готовности тренировать сборную Аргентины ещё 15 лет
12:25 · Кубок Америки
Месси всего двумя словами прокомментировал победу на Кубке Америки 2
Все новости
Рекомендуем