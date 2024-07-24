Джон Кордоба: «Аргентине просто повезло»

Нападающий российского «Краснодара» и колумбийской сборной Джон Кордоба до сих пор не «переварил» поражение своей команды от сборной Аргентины в финале Кубка Америки. Кордоба заявил, что сопернику в той игре просто повезло. Напомним, что всё решил гол Лаутаро Мартинеса в дополнительное время.

- Колумбия сыграла лучше, чем сборная Аргентины. Но им повезло, а нам нет. Они надеялись на серию пенальти, а в итоге им повезло, - цитирует слова игрока ESPN Colombia.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки во второй раз подряд. Сборная Колумбии за всю свою историю побеждала лишь один раз - это было в 2001 году.