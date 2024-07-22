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Кубок Америки (Copa America)

Месси с одним голом попал в сборную лучших игроков Кубка Америки

22 Июля 2024 • 10:20 Комментировать

Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) представила символическую сборную Кубка Америки – 2024 года. В нее был включен звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).

Защитники: Хон Аранбуру (Венесуэла), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Даниэль Муньос (Колумбия).

Полузащитники: Алексис Макаллистер (Аргентина), Хамес Родригес (Колумбия), Джефферсон Лерма (Колумбия).

Нападающие: Саломон Рондон (Венесуэла), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина).

Аргентина стала триумфатором Кубка Америки, победив в финальном матче команду Колумбии со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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