Асприлья высказался о Месси

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья высказался о выступлении аргентинского форварда Лионеля Месси на Кубке Америки – 2024.
«Лео провел неплохой турнир, но было заметно, что он играл с недомоганием. Ему пришлось прикладывать дополнительные усилия. Его показатели были скромными, не было присущей ему яркости. На его счету лишь один гол», - передает слова Асприльи La Tercera.
Напомним, что в финале Кубка Америки встретились сборные Аргентины и Колумбии. Подопечные Лионеля Скалони отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в овертайме забил Лаутаро Мартинес.
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