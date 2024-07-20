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Кубок Америки (Copa America)

Асприлья высказался о Месси

20 Июля 2024 • 10:26 Комментировать

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья высказался о выступлении аргентинского форварда Лионеля Месси на Кубке Америки – 2024.

«Лео провел неплохой турнир, но было заметно, что он играл с недомоганием. Ему пришлось прикладывать дополнительные усилия. Его показатели были скромными, не было присущей ему яркости. На его счету лишь один гол», - передает слова Асприльи La Tercera.

Напомним, что в финале Кубка Америки встретились сборные Аргентины и Колумбии. Подопечные Лионеля Скалони отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в овертайме забил Лаутаро Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Фаустино Асприлья ещё теги
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