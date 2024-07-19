Паредес — о победе в Кубке Америки: «Мы хотели, чтобы Месси был счастлив»

Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о травме капитана команды Лионеля Месси.

Напомним, Месси получил травму в финальном матче Кубка Америки с Колумбией (1:0), из-за чего был вынужден покинуть поле. На скамейке игрок сидел со слезами на глазах.

— Это был тяжелый момент. Я старался не смотреть в его сторону, чтобы тоже не заплакать. Очень важно, что мы смогли выиграть. Месси — наш капитан, мы хотели, чтобы он был счастлив, — цитирует Паредеса Diario Sport.

Стоит сказать, что победа в Кубке Америки – 2024 стала для Аргентины уже третьей подряд на крупных турнирах. Ранее подопечные Лионеля Скалони выиграли чемпионат мира – 2022 и Кубок Америки – 2021.