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Кубок Америки (Copa America)

Паредес — о победе в Кубке Америки: «Мы хотели, чтобы Месси был счастлив»

19 Июля 2024 • 17:29 Комментировать

Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о травме капитана команды Лионеля Месси.

Напомним, Месси получил травму в финальном матче Кубка Америки с Колумбией (1:0), из-за чего был вынужден покинуть поле. На скамейке игрок сидел со слезами на глазах.

— Это был тяжелый момент. Я старался не смотреть в его сторону, чтобы тоже не заплакать. Очень важно, что мы смогли выиграть. Месси — наш капитан, мы хотели, чтобы он был счастлив, — цитирует Паредеса Diario Sport.

Стоит сказать, что победа в Кубке Америки – 2024 стала для Аргентины уже третьей подряд на крупных турнирах. Ранее подопечные Лионеля Скалони выиграли чемпионат мира – 2022 и Кубок Америки – 2021.

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