Экс-игрок «Челси» – о скандальной песне: «Аргентина – страна-убежище для бывших нацистов»

Футболисты сборной Аргентины после победы на Кубке Америки исполнили песню, в которой оскорбляют французов на почве расизма. Заместитель министра спорта в Аргентине даже был уволен после призыва Лионеля Месси извиниться за инцидент.

Известный в прошлом сенегальский нападающий Демба Ба, который родился во Франции, довольно резко отреагировал на инцидент.

«Аргентина – страна-убежище для бывших нацистов в бегах. С 1945 года они принимали военных преступников. И это вас удивляет…» - написал Ба в социальных сетях.

Напомним, что в финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Колумбию.