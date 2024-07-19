Де Пауль заявил, что Месси был против оскорбительной песни о сборной Франции

Хавбек сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал, что звездный нападающий и капитан национальной команды Лионель Месси был против оскорбительной песни в адрес французских футболистов.

«После завершения финала Лео зашел в раздевалку и сказал: «Никто ни над кем не смеется, давайте просто праздновать и наслаждаться нашим успехом», - передает слова полузащитника аккаунт Football__Tweet.

Напомним, что в финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины победила команду Колумбии со счетом 1:0. Во время празднования полузащитник «альбиселесте» Энцо Фернандес произнес оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции: «Они играют за Францию, но все с Анголы».