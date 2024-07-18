Сборная Мексики осталась без главного тренера

Сборная Мексики неудачно выступила на Кубке Америки, и это стало приговором для 45-летнего Хайме Лосано - его уволили. Такой оказалась расплата за вылет с групповой фазы Кубка Америки.

Правда, увольнение можно назвать мягким - Лосано предложено поработать ассистентом при новом тренере, который будет готовить команду к важнейшему домашнему для неё чемпионату мира. Главным претендентом на эту должность называют Хавьера Агирре.

Однако Лосано отказал мексиканской федерации футбола, сочтя подобное предложение унизительным. Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдёт не только в Мексике, но и США с Канадой.