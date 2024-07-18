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В Аргентине уволили заместителя министра из-за Месси

18 Июля 2024 • 08:13 Комментировать (3)

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение об увольнении Хулио Гарро, являвшегося заместителем министра спорта страны. Политик лишился работы за призыв звезды сборной Аргентины Лионеля Месси извиниться за расистскую кричалку в сторону игроков сборной Франции.

«Ни один политик не может указывать, что делать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному победителю Кубка Америки. По этой причине Гарро больше не является заместителем министра спорта», - говорится в официальном заявлении.

После победы на Кубке Америки – 2024 футболисты сборной Аргентины выкрикивали следующие слова: «Они играют за Францию, но все из Анголы».

Президент Аргентины выбрал между Месси и Пеле

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Хулио Гарро ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Alex1972
18 Июля 2024 в 09:26
Уволил?.. Хе.. Надо было распилить.. 🪚.. Хе.. 🤣
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cabo verde
18 Июля 2024 в 09:11
Вот это бантустан в Аргентине... никому нельзя высказаться против Месси даже на высшем уровне.. Але, он всего лишь озвучил своё мнение, приказать он не имеет полномочий...
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ингерман
18 Июля 2024 в 08:47
ай маски сброшены.. кто такая шмеци таперича усем ясна.. нуна устроиць ему павсимесную абструкцыю.. А-ха-ха-ха! )))
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