В Аргентине уволили заместителя министра из-за Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение об увольнении Хулио Гарро, являвшегося заместителем министра спорта страны. Политик лишился работы за призыв звезды сборной Аргентины Лионеля Месси извиниться за расистскую кричалку в сторону игроков сборной Франции.
«Ни один политик не может указывать, что делать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному победителю Кубка Америки. По этой причине Гарро больше не является заместителем министра спорта», - говорится в официальном заявлении.
После победы на Кубке Америки – 2024 футболисты сборной Аргентины выкрикивали следующие слова: «Они играют за Францию, но все из Анголы».
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