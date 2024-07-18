Месси, Лео, ты не плачь, не утонет «Золотой мяч»

Лионель Месси разрыдался в финальном матче Кубка Америки против Колумбии. Получив травму голеностопа, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» не смог продолжить игру, был заменён и на скамейке дал волю слезам.

Многие любители футбола считают плач уделом Криштиану Роналду, но оказывается, что и у Месси было приличное число таких эпизодов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» напоминает о тех историях. Здесь не будет оценки шансов Месси получить очередной «Золотой мяч» – здесь чисто про слёзы Лионеля. Фанаты Роналду, вооружайтесь знаниями.

Месси плакал на своей прощальной пресс-конференции, когда уходил из «Барселоны» из «ПСЖ». Происходило это 8 августа 2021 года. Салфетку, которой Месси вытирал тогда свои слёзы, продавали за миллион долларов. На ней ещё остались следы носовой слизи легенды.

Оказывается, Лео плакал и когда осваивался в системе «Барселоны» в возрасте тринадцати лет. Он сам об этом рассказывал. Переехав в Испанию из Аргентины, Месси разлучился с друзьями из родного города Росарио, а мобильные телефоны ещё не были повсеместно распространены в то время. Вот и заливалась тоска слезами.

Это сейчас сборная Аргентины штампует победы на Кубке Америки, а в 2015 и 2016 годах она проиграла финалы Копы сборной Чили. Оба – по пенальти после 0:0 в игровое время. Во втором случае Месси не реализовал свою попытку в послематчевой серии – и не смог потом сдержать слёз.

24 апреля 2012 года Лео тоже не забил пенальти, только внутри матча. Попал он с одиннадцатиметрового в перекладину в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Челси». По сумме двух матчей счёт вышел 2:3 не в пользу «Барселоны». Алексис Санчес не скрыл, что Месси тогда плакал в раздевалке.

В сентябре 2021 года Аргентина в отборочном матче ЧМ-2022 разгромила Боливию со счётом 3:0. И после финального свистка Месси расплакался. Это была отложенная благость по поводу победы «альбиселесте» на Кубке Америки, добытой пару месяцев назад.

Что шокировало Месси в начале мая 2019-го? Да-да, то самое. Кошмарный вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов несмотря на победу 3:0 в первом матче с «Ливерпулем». В ответной встрече «красные» прихлопнули «сине-гранатовых» 4:0. А Лионель плакал в раздевалке перед сдачей допинг-пробы.

Так что у поклонников Роналду есть немало аргументов называть плаксой Месси.

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Фото: Globallookpress.com

Кирилл Иванцов

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