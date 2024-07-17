Энцо Фернандес извинился за оскорбление сборной Франции

«Я приношу искренние извинения за это видео. В песне есть оскорбительные слова, которые недопустимы. Я всячески выступаю против расизма и прошу прощения. Это произошло под действием эйфории после победы. Мне очень жаль», - оставил сообщение аргентинец в социальных сетях.