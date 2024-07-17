Энцо Фернандес извинился за оскорбление сборной Франции

Хавбек сборной Аргентины Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку в адрес национальной команды Франции. После триумфа на Кубке Америки полузащитник спел: «Они играют за Францию, но все из Анголы».
«Я приношу искренние извинения за это видео. В песне есть оскорбительные слова, которые недопустимы. Я всячески выступаю против расизма и прошу прощения. Это произошло под действием эйфории после победы. Мне очень жаль», - оставил сообщение аргентинец в социальных сетях.
Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки – 2024, обыграв в финальном матче Колумбию со счетом 1:0.
Бан пользователя